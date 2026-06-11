Beschwerde zurückgewiesen

St. Meinolf und vor allem St. Bonifatius in Haspe hatten Beschwerde eingelegt. In Rom. Die zuständige Behörde dort hat jetzt die Entscheidung des Paderborner Erzbischofs bestätigt. Das soll die Aufhebung der Pfarreien und Katholischen Kirchengemeinden in Haspe und Altenhagen bedeuten. Außerdem sollen ihre Gebiete - wie die mehrerer anderer Gemeinden - der Gemeinde St. Marien zugewiesen werden. Sie soll zu einer Art Gesamtpfarrei werden. Die Befürworter sehen darin keine Entmachtung, sondern eine Entlastung.