Besetzung für Christopher Nolans Odyssee-Verfilmung wächst

Los Angeles (dpa) - In Christopher Nolans Historienepos «Oppenheimer» verkörperte Benny Safdie (38) den Physiker Edward Teller. Nun möchte der Oscar-prämierte Regisseur Nolan den US-Schauspieler erneut vor die Kamera holen, wie US-Branchenblätter berichteten. Nolan adaptiert in seinem nächsten Projekt die antike Dichtung «Odyssee» von Homer. Safdie würde laut «Hollywood Reporter» zu einer prominenten Besetzung stoßen. Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Anne Hathaway und Charlize Theron sind demnach bereits an Bord. Die Dreharbeiten sollen Ende Februar anlaufen.

Der neue Film soll ein «mythisches Action-Epos» werden, wie das Studio Universal Pictures im Dezember auf X mitteilte. Drehorte seien auf der ganzen Welt verteilt. Der Kinostart ist für Juli 2026 geplant.

Die «Odyssee» erzählt von der abenteuerlichen Heimreise des Königs Odysseus von Ithaka aus dem Trojanischen Krieg, während der er sich zahlreichen Gefahren stellt und an dessen Ende er zu Hause bei seiner Ehefrau Penelope ankommt.