Bett, Sauna, Pizza, Serie - Für Ina Müller ein perfekter Tag

Hamburg (dpa) - Für die norddeutsche Sängerin und Moderatorin Ina Müller (60, «Inas Nacht») ist ein gemütlicher Tag im Bett eine Idealvorstellung. Der perfekte Tag sehe so aus: «Ausschlafen, mit Kaffee zurück ins Bett, Zeitung lesen, die Balkontür ganz aufmachen und Vögel zwitschern hören, jemandem schreiben, dem ich leider noch dringend schreiben muss, bis ungefähr 14 Uhr im Bett sitzenbleiben», sagte die Hamburgerin der Deutschen Presse-Agentur.

Und beschreibt weiter: «Dann denken: "Du kannst jetzt nicht den ganzen Tag im Bett sitzenbleiben", auf Nahrungssuche gehen in meiner Hood, dann sich den Bauch vollschlagen und 17 Uhr mit vollgeschlagenem Bauch wieder ins Bett gehen.»

Wahlweise geht Ina Müller - statt sich den Bauch vollzuschlagen - aber auch gern in ihre Sauna. «Ich habe mir den Luxus gegönnt, meine Speisekammer, die es ja in Altbauwohnungen noch gibt, in eine Sauna umzubauen.» Für einen guten Abschluss würde sie schließlich eine Serie bis nachts 3.00 Uhr «durchbingen» - also ohne Pause durchgucken. «Das ist für mich leider der ideale Tag. Alles andere ist anstrengend.»

Ina Müllers neues Album «6.0» ist Mitte November erschienen und eroberte sogleich Platz 1 der deutschen Album-Charts. In der zweiten Woche rutschte das Album auf Platz 7 ab. Im Oktober 2026 startet ihre Tour durch Deutschland. Mehr als 50 Konzerte sind bislang geplant.