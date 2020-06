Beyoncé kündigt eigenen Film für Disney Plus an

Streamingdienst

New York (dpa) – Pop-Star Beyoncé hat einen Film mit dem Titel «Black is King» für den Streamingdienst Disney Plus gedreht. Es handele sich um ein sogenanntes «visuelles Album», das die «Unverwüstlichkeit und Kultur» von Schwarzen würdige, heißt es in einer Mitteilung von Disney.

Die Produktion – eine Mischung aus Film und Musik – basiert auf Beyoncés Album «The Lion King: The Gift» aus dem vergangenen Jahr. Die Geschichte handelt Disney zufolge von einem jungen König, der mithilfe seiner Ahnen um den Thron kämpft. Es gehe um «Verrat, Liebe und Identität». Der Start auf Disney Plus ist für den 31. Juli geplant.

