Beyoncé macht zu NFL-Auftritt mysteriöse Andeutung

Houston (dpa) - Parallel zu ihrem Auftritt beim NFL-Spiel in Houston hat Megastar Beyoncé eine mysteriöse Ankündigung auf Instagram geteilt. Die 43-Jährige postete ein Video, das mit dem Datum 14. Januar 2025 endet. Womöglich veröffentlicht die US-Amerikanerin dann ein neues Album.

Im März hatte sie ihr achtes Studioalbum «Cowboy Carter» herausgebracht. In der Halbzeitpause des American-Football-Spiels zwischen den Baltimore Ravens und den Houston Texans performte sie Lieder des Albums erstmals live. Der Superstar ritt auf einem weißen Pferd ins Stadion der Texans und zeigte eine mehr als zehnminütige Show. Das Spiel wurde auf Netflix übertragen.

Tochter Blue Ivy Carter tanzt mit

Einige Gaststars, die bei ihrem Album mitgewirkt haben, waren in Houston dabei, darunter Post Malone. Für Aufsehen sorgte aber vor allem ein Auftritt: Blue Ivy Carter, die zwölfjährige Tochter von Beyoncé und Jay-Z, tanzte im Stadion an der Seite ihrer Mutter.

Beyoncé hatte in der Vergangenheit gesagt, dass sie während der Pandemie eine ganze Reihe Songs geschrieben habe, die sie als Trilogie veröffentlichen wolle. Die ersten beiden Teile sind mit den Alben «Renaissance» und «Cowboy Carter» bereits herausgekommen. Daher wäre es nicht überraschend, wenn nun der dritte Teil folgen würde. In der Ankündigung auf Instagram sitzt sie - wie auf den Covern ihrer beiden Vorgängeralben - auf einem Pferd.

In der Vergangenheit hat Beyoncé mit Auftritten bei Football-Spielen schon häufiger für Aufsehen gesorgt. 2013 holte sie für ihren Super-Bowl-Auftritt ihre früheren Destiny's-Child-Kolleginnen Kelly Rowland und Michelle Williams auf die Bühne.

Beim Super-Bowl-Konzert von Coldplay überraschte sie 2016 mit einem Gast-Auftritt in schwarzem Outfit und performte mit einer Gruppe Tänzerinnen einen Song, in dem sie Rassismus kritisiert. Manche sahen in dem Auftritt eine Anspielung an die Black-Panther-Bewegung. Ihr jüngstes Album schließlich kündigte sie in einer Werbung beim Super Bowl 2024 an.