Biathlet Nawrath wird Sprint-Zwölfter - Botn siegt erneut

Östersund (dpa) - Die deutschen Biathleten haben beim ersten Sprint der Olympia-Saison die Top-Ten-Plätze verpasst. Als Bester des DSV-Teams lief Philipp Nawrath auf Rang zwölf und sicherte sich damit wie Justus Strelow als 13. die Olympia-Norm. Obwohl Nawrath und Strelow ohne Strafrunde blieben, waren sie in der Loipe im Vergleich zu den Topleuten chancenlos.

Einen erneuten Doppelsieg feierten die Norweger: Johan-Olav Botn setzte sich wie im Einzel vor seinem Teamkollegen Martin Uldal (+ 11,1 Sekunden) durch. Dritter wurde nach zehn Kilometern der Franzose Quentin Fillon Maillet (+ 14,3 Sekunden). Das Trio hatte jeweils alle zehn Scheiben abgeräumt.

«Es war ein sehr tiefes Geläuf, das ist nicht so mein Fall. Ich habe wahnsinnig auf der Strecke kämpfen müssen. Ich nehme das jetzt so an, weiß aber, dass ich in der Loipe durchaus mehr kann», sagte Nawrath im ZDF. Er geht mit einem Rückstand von 54 Sekunden in die abschließende Verfolgung am Sonntag (15.20 Uhr/ARD und Eurosport). Strelow liegt 1:01,0 Minuten hinter dem Sieger.

Zwei Verfolger zum Abschluss

Bei leichtem Schneefall leistete sich Philipp Horn zwei Fehler im Stehendschießen und kam mit der sechstbesten Laufzeit auf Position 16 (+ 1:06,2 Minuten). «Ich war vielleicht etwas zu forsch im Stehendanschlag. Ich weiß, dass ich mit einem oder zwei Fehlern weniger vorn angreifen kann», sagte Horn, der sich als Achter im Einzel als erster DSV-Skijäger die interne Verbandsnorm für die Olympischen Winterspiele im Februar gesichert hatte.

Danilo Riethmüller landete nach einer Strafrunde (+ 1:37,7 Minuten) auf Rang 25. Simon Kaiser wurde (40.), Lucas Fratzscher verpasste als 64. die Qualifikation für das Jagdrennen.

Bei den Frauen steht zum Abschluss des ersten Weltcups auch noch der Verfolger (13.15 Uhr) auf dem Programm. Julia Tannheimer startet als Achte mit einem Rückstand von 51 Sekunden auf die finnische Sprintsiegerin Suvi Minkkinen.