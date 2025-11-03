Biathlon auf Schalke in der VELTINS-Arena

Die rund 1,4 Kilometer lange Loipe ist anspruchsvoll und intensiv. Kurze, knackige Steigungen sowie schnelle Abfahrten erfordern Top-Leistungen der Biathlon-Stars und machen den weltcuptauglichen Kurs für Sportler und Zuschauer facettenreich. Zusätzliche Überholmöglichkeiten versprechen packende Duelle in der VELTINS-Arena und auf der unmittelbar erlebbaren Außenstrecke. Die Athletinnen laufen dabei jeweils vier Runden, die Athleten fünf Runden mit wechselndem stehend und liegend Schießen. Dadurch erleben die Zuschauer das präzise Schießen der Biathleten noch intensiver und können hautnah mitfiebern. Gerade die Schießwettbewerbe, bei denen mehrere tausende Besucher auf Schalke hautnah und lautstark mitfiebern, bringen selbst die erfahrensten Athleten in eine außergewöhnliche Wettkampfsituation und transportieren einmalige Emotionen in den Sport.