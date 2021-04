«Bild»: Einigung zwischen Gladbach und Trainer Hütter

Möglicher Rose-Nachfolger

Wie die «Bild»-Zeitung berichtete, soll der Eintracht-Coach am Niederrhein einen Zwei-Jahres-Vertrag mit Option auf eine weitere Saison erhalten. Der 51 Jahre alte Österreicher würde damit Nachfolger von Marco Rose, der zur neuen Saison zu Borussia Dortmund wechselt. «Wir kommentieren das nicht», sagte ein Gladbach-Sprecher auf Anfrage. Demnach sei noch keine Entscheidung gefallen. Die Hessen teilten auf Anfrage mit, dass sie keine Kenntnis davon hätten.

Zuvor hatte der «Kicker» berichtet, Hütter und die Borussia seien sehr weit, was eine Zusammenarbeit angehe. Gladbach und Frankfurt treffen am Samstag in der Fußball-Bundesliga im direkten Duell aufeinander.

© dpa-infocom, dpa:210412-99-168800/3