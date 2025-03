Bild für Kinderklinik

Es ist nicht das erste mal, dass Becking sich für die Kinderklinik einsetzt. Im vergangenen Herbst war er dort und im Rahmen einer Aktionswoche mit den Kindern im Krankenhaus gemalt. Nun hat er sein Engagement fortgesetzt: Das Bild von ihm hängt ab sofort in der Klinik an der Wand. Die Verbindung von Kunst und Kindern liegt ihm: Neben seiner künstlerischen Tätigkeit arbeitet Becking auch seit Jahrzehnten in der Lehrerausbildung für Kunsterziehung.