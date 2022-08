«Bild»: Werner-Transfer wird am Dienstag besiegelt

Leipzig (dpa) - Auch Sky berichtete, dass der Deal zwischen dem FC Chelsea und dem DFB-Pokalsieger für rund 20 Millionen Euro plus Boni perfekt sei. Nach «Bild»-Informationen wird Werner einen Fünfjahresvertrag bei den Sachsen erhalten. Der 26-Jährige wird bereits am (heutigen) Montag in Leipzig erwartet.

«Fix ist grundsätzlich für mich ein Deal, wenn er unterschrieben ist. Ich kann sagen: Wir haben keinen neuen Spieler verpflichtet und nirgendwo etwas unterschrieben», sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Sonntag bei DAZN.

Werner hatte bei Chelseas Auftaktspiel in der Premier League beim FC Everton (1:0) am Samstag schon nicht mehr im Kader des Teams von Trainer Thomas Tuchel gestanden.

Werner war 2020 für rund 55 Millionen Euro aus Leipzig zum FC Chelsea gewechselt, nachdem er zuvor von 2016 an sehr erfolgreich bei RB gespielt hatte und zum Nationalspieler wurde. In England war der Angreifer zuletzt häufig nur Reservist. Um seine WM-Teilnahme nicht zu gefährden, will Werner Chelsea verlassen.