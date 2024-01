Billy Joel tritt bei Grammys auf

Los Angeles (dpa) - Der US-Musiker Billy Joel (74) tritt bei den diesjährigen Grammys auf. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag in Los Angeles mit. Zuvor hatte Joel angekündigt, Anfang Februar zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder eine Single veröffentlichen zu wollen: «Turn the Lights Back On».

Bei der Grammy-Gala am 4. Februar in Los Angeles sollen neben Joel unter anderem auch Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Dua Lipa, Burna Boy, Luke Combs und Travis Scott auftreten, wie zuvor bereits angekündigt worden war. Moderieren soll die Verleihung der renommierten Musikpreise der Komiker Trevor Noah.

Die meisten Nominierungen für die diesjährigen Grammys hat die Singer-Songwriterin SZA, die mit gleich neun Gewinnchancen in die Gala geht. Ebenfalls nominiert sind unter anderem Taylor Swift, Miley Cyrus, Boygenius und Jon Batiste.

Die Grammys werden in diesem Jahr zum 66. Mal verliehen. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der goldenen Grammophone, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt zählen und in 94 Kategorien vergeben werden.