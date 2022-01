Billy Talent: «Wir sind als Menschen gewachsen»

Crisis of Faith

Toronto (dpa) - Billy Talent und Deutschland: «Das ist eine Liebesgeschichte, die schon seit über 20 Jahren anhält», sagt Leadsänger Benjamin Kowalewicz im Interview der Deutschen Presse-Agentur über die Beziehung zu den Fans in Deutschland.

Von den rund drei Millionen verkauften Alben der kanadischen Rockband gingen nach Angaben von Warner Music allein 1,3 Millionen hierzulande über die Ladentheke. Zum ersten Mal seit sechs Jahren bringen Billy Talent jetzt mit «Crisis of Faith» ein neues Album auf den Markt.

Mehr als zwei Jahrzehnte sind nicht spurlos an der Band vorübergegangen. «Wir haben gelebt und mittlerweile einige Meilen hinter uns gebracht», sagt der 46-jährige Leadsänger. «Wir sind als Menschen gewachsen und als Band.»

Songs in Echtzeit

Thematisch arbeiten sich die Musiker im neuen Album an privaten und gesellschaftlichen Ereignissen der vergangenen Jahre ab. Die weltweite Pandemie, Black-Lives-Matter-Proteste, die Klimakrise, ein Todesfall und eine Geburt in den Familien der Bandmitglieder: «Es war fast so, als würde man nach oben in den Äther greifen und ihn herunterziehen. Es war möglich, Songs zu schreiben, die so in Echtzeit passiert sind», sagt Kowalewicz.

Das neue Album kommt gewohnt kämpferisch, wenn auch nicht ganz so rebellisch daher wie frühere Platten. Es gehe in «Crisis of Faith» um Hoffnung, Liebe und Mitgefühl - gegenüber sich selbst, anderen Menschen und der Erde, sagt Kowalewicz.

Vom unverwechselbaren Gesang und Gitarrensound ist über die Jahre nichts verloren gegangen. Auch musikalisch hat das Album einiges zu bieten: An dramatische, Jazz-beeinflusste Sequenzen reihen sich rotzige Punkrock-Tracks. Nicht zuletzt mit dem ersten Feature-Gast der Band, Rivers Cuomo (Weezer), warten Billy Talent auch mit poppigerem College-Rock auf. Abgerundet wird die Kollektion mit einer ordentlichen Portion Herzschmerz in einer Hommage an die Liebe.

Im Sommer wollen Billy Talent mit ihrem Album nach Deutschland kommen. Für den an Multipler Sklerose erkrankten Schlagzeuger Aaron Solowoniuk soll der kanadische Schlagzeuger Loel Campbell einspringen.

© dpa-infocom, dpa:220118-99-751052/4