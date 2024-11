Bis zu drei Spieler erwartet Sahin in Mainz zurück

Dortmund (dpa) - Die personelle Situation bei Borussia Dortmund könnte sich am Wochenende zumindest leicht entspannen. Trainer Nuri Sahin rechnet am Samstag beim FSV Mainz 05 wieder mit bis zu drei Spielern, die zuletzt ausgefallen waren. «Ich bin guter Dinge, dass mindestens zwei dann zurück sind, vielleicht auch mehr», sagte der BVB-Coach nach dem 1:0 (0:0) am Dienstagabend in der Champions League gegen Sturm Graz.

In dem Spiel hatten Sahin neun Spieler gefehlt. Mit den beiden Rückkehrern sind die Außenverteidiger Julian Ryerson und Yan Couto gemeint. Auch bei Innenverteidiger Waldemar Anton bestehe noch Hoffnung, sagte Sahin.

Ryerson oder Couto gleich in der Startelf?

Möglicherweise müssen Ryerson oder Couto auch direkt von Beginn an spielen, denn Linksverteidiger Ramy Bensebaini ist in Mainz gelb-gesperrt.