Bitte Blut spenden
Der Blutspendedienst in Hagen bittet dringend um Spenden. Es geht natürlich um Blut. Die Vorräte sinken, die Lagerreichweite beträgt aktuell nur noch rund 1,5 Tage. Gründe für den Mangel gibt es viele: Die Feiertage, viele Leute sind an Grippe erkrankt oder erkältet, dazu kommt das Winterwetter der letzten Tage.
Veröffentlicht: Dienstag, 13.01.2026 09:43
Zahlreiche Blutspende-Termine wurden witterungsbedingt abgesagt oder waren weniger besucht. Mittlerweile ist die Versorgung mit Blutpräparaten angespannt und droht sich weiter zu verschärfen. Daher der Aufruf zur Blutspende. Krankenhäuser benötigen täglich Blut für Operationen, Notfälle, Krebstherapien und die Behandlung chronisch kranker Menschen. Diese Versorgung dürfe nicht ins Wanken geraten.