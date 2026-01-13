Bitte Blut spenden

Der Blutspendedienst in Hagen bittet dringend um Spenden. Es geht natürlich um Blut. Die Vorräte sinken, die Lagerreichweite beträgt aktuell nur noch rund 1,5 Tage. Gründe für den Mangel gibt es viele: Die Feiertage, viele Leute sind an Grippe erkrankt oder erkältet, dazu kommt das Winterwetter der letzten Tage.