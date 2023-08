Bittere Auftakt-Niederlage für Venus Williams bei US Open

New York (dpa) - Tennisstar Venus Williams hat bei ihren 24. US Open eine bittere Niederlage erlebt. Die 43 Jahre alte Amerikanerin verlor am Dienstagabend im Arthur Ashe Stadium in 74 Minuten mit 1:6, 1:6 gegen die ungesetzte Belgierin Greet Minnen und war dabei chancenlos. Das Publikum verabschiedete die zweimalige Siegerin des Grand-Slam-Turniers in New York nach ihrem 100. US-Open-Match dennoch mit donnerndem Applaus.

Nach einer Verletzungspause von mehr als sechs Monaten hatte sich Williams diese Saison noch einmal zurück auf die Profitour gekämpft. Beim WTA-Turnier in Cincinnati hatte sie zum ersten Mal nach vier Jahren wieder gegen eine Spielerin aus den Top 20 der Welt ein Match gewonnen und die zweite Runde erreicht. Ihre US-Open-Generalprobe in Cleveland in der Woche danach hatte sie dann aber wegen Knieproblemen absagen müssen und war nun körperlich weit von ihrer Topform entfernt.