Bitterer Odenthal-«Tatort»: Kuriere, Drogen, falsche Freunde

Ludwigshafen (dpa) - Es ist ein Duell mit ungleichen Waffen: Aggressiv hetzt ein bulliger Transporter einen Fahrradkurier im neuen Ludwigshafen-«Tatort» über dunkle Straßen. Der Mann rettet sich ins Polizeipräsidium, erkennt dort plötzlich eine noch größere Gefahr und flieht. Einen Moment später ist er tot. Wer hat Marc Weinert zum Schweigen gebracht? Der bittere Sonntagskrimi der dienstältesten «Tatort»-Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) beginnt ohne große Umschweife - und hält das Tempo bis zum Ende hoch.

«Sashimi spezial» heißt der SWR-«Tatort», den das Erste am 1. März um 20.15 Uhr ausstrahlt. Darin legt Deutschlands TV-Dauerbrenner eine Menge falscher Fährten. Der Begriff «Sashimi» kommt aus der asiatischen Küche und steht für Fisch, der exakt geschnitten ist - und roh. Das passt zu dieser Episode: rohe Gewalt auf offener Straße, ungeschützte Fahrradkuriere im urbanen Raum, emotionale Wunden. Alles liegt blank, gewissermaßen.

Der Polizeichef warnt: «Dann brennt die Stadt»

Zunächst startet dieser 83. Odenthal-«Tatort» wie eine typische Geschichte nach dem Vorbild von David gegen Goliath. Hier die coole Kuriertruppe «Velopunks», freche Freibeuter im Häusermeer, unangepasst, freiheitsliebend. Etwa 5.000 von ihnen, schätzt man, arbeiten in Deutschland.

Auf der anderen Seite die Autofahrer, laut und raumgreifend. Als Weinert vor dem Präsidium totgefahren wird, raunt Polizeichef Kurt Breising (Bernd Hölscher) zu Odenthal: «Sie wissen, was draußen los ist. Auto gegen Fahrrad. Wenn wir irgendeinen Vorsatz konstruieren, dann brennt die Stadt.» Wem gehört der öffentliche Raum? Diese Frage ist in einer zunehmend zersplitterten Gesellschaft hochaktuell.

Unter der nervösen Musik von Cico Beck und Florian Kreier entwickelt sich dieser «Tatort» nach einem Drehbuch von Stefan Dähnert, der für viele Odenthal-Krimis verantwortlich zeichnet, zum spannenden Drama mit großer Direktheit. Kommissarin Johanna Stern (Lisa Bitter) läuft unvermittelt über und wird selbst zur Fahrradkurierin. Dabei wird Odenthals Kollegin vom Gefühl geplagt, an einem Tod mitschuldig zu sein. Stern strampelt sich wortwörtlich ab - ihr Perspektivwechsel gibt der dynamischen Geschichte weiteren Raum.

Rebellion ist kein moralischer Freifahrtschein

Doch Schritt für Schritt klingen die pathetischen Parolen der «Velopunks» unter der früheren Öko-Aktivistin Zoë (Antje Traue) immer hohler. «Die Straße gehört denen, die ihre eigene Kraft einsetzen, um vorwärtszukommen», heißt es etwa kämpferisch. Und: «Unser Traum war, einfach nur Fahrrad zu fahren.» Von wegen - wie aus einem undichten Ventil entweicht die Luft aus dem Klischee der stylishen Subkultur. Vielmehr offenbart sich ein raffinierter Fall von organisierter Kriminalität. Und ein Rachefeldzug nach einer privaten Drogentragödie.

Hier bekommt die Ermittlergeschichte unter der Regie von Franziska Margarete Hoenisch eine weitere Dimension. Polizeichef Breising, im jüngsten Tatort «Dein gutes Recht» noch Odenthals erbitterter Gegenspieler, hat ein Geheimnis. An seiner Seite: der spielfreudige Robert Stadlober als öliger Unternehmer.

All das wird eingefangen von der starken Bildgestaltung von Kamerafrau Eva Maschke. So prägen Pastelltöne die Szenen im Polizeipräsidium, und als die «Velopunks» auf Autos herumspringen, tanzt die Kamera gewissermaßen mit. Bis die Leichtigkeit kippt.

Ein Stück bittere Realität im Sonntagskrimi

«Mich hat es gereizt, eine Gruppe zu erzählen, die mir von Grund auf sympathisch ist und in der ich mich dennoch als Zuschauerin nicht sicher fühlen kann», sagt Regisseurin Hoenisch. In «Sashimi spezial» gehe es viel darum, füreinander einzustehen. «Ich glaube, es ist wichtig, heute Geschichten von zwischenmenschlicher Solidarität zu erzählen.»

Apropos Solidarität: Auch in diesem Ludwigshafen-«Tatort» erinnert ein Foto im Präsidium an den echten Polizisten Rouven Laur, der 2024 auf dem Mannheimer Marktplatz im Dienst ermordet wurde. «Ein junger Mann, der unseren Rechtsstaat vertrat und bei dieser schockierenden Messerattacke tödlich verletzt wurde», sagte Folkerts vor kurzem. «So nah an Ludwigshafen, dass wir fanden, wir sollten ihm zum Gedenken einen Platz in Lena Odenthals Büro geben.» Es ist ein stiller Moment, der die Fiktion durchbricht.