«Black Widow» Scarlett Johansson: «Habe weniger Angst»

Marvel-Universum

Los Angeles (dpa) - Scarlett Johansson (36) hat seit «Iron Man 2» (2010) die «Black Widow»-Figur aus dem Marvel-Universum mehrere Male verkörpert, jetzt kehrt die Schauspielerin im ersten Solo-Film um die kämpferische Agentin ins Kino zurück.

Sie habe diese Figur schon so lange gespielt, dass sie nun im wirklichen Leben «ganz bestimmt weniger Angst» habe, sagte der Hollywood-Star in einem virtuellen Presse-Gespräch, an dem die Deutsche Presse-Agentur teilnahm. Sie fühle sich jetzt wohler dabei, Risiken einzugehen und sich auf unbekannte Situationen einzulassen.

«Black Widow» unter der Regie der Australierin Cate Shortland («Berlin Syndrom») erzählt die Vorgeschichte der als Schwarze Witwe bekannten Spionin Natasha Romanoff, gewöhnlich die einzige Frau in der «Avengers»-Truppe um Superhelden wie Iron Man, Captain America und Thor.

Die rothaarige Romanoff kämpft diesmal an der Seite der Agentin Yelena Belova, gespielt von Florence Pugh (25, «Little Women»). Ihre Figur sei durch die neue Kämpferin regelrecht verunsichert, verrät Johansson. Yelena mache sich etwa über Romanoffs typische Kampfposition, bei der sie ihre Haare sexy nach hinten wirft, lustig. Zehn Jahre habe sie an dieser ikonischen Pose gearbeitet, nun mache die Neue das in Sekunden zunichte, erzählte Johansson mit einem Augenzwinkern.

In ihrer ersten Marvel-Rolle schlug Pugh gleich zu Drehbeginn in Budapest kräftig zu. «Buchstäblich an meinem ersten Tag musste ich Scarlett gegen eine Wand werfen, während sie mein Gesicht in ein Becken schmetterte. Es gibt nichts besseres, um das Eis zu brechen, als Scarlett Johansson niederzuringen», flachste die Britin.

Neben Johansson und Pugh spielen unter anderem Rachel Weisz («The Favourite – Intrigen und Irrsinn») und David Harbour («Stranger Things») mit. Einen Tag nach dem deutschen Kinostart am 8. Juli soll «Black Widow» bei Disney+ erscheinen.

© dpa-infocom, dpa:210620-99-68534/2