Blanchett: Für «Herr der Ringe» gab es kostenlos Sandwiches

New York (dpa) - Hollywood-Schauspielerin Cate Blanchett ist eigenen Angaben zufolge für ihre Rolle in der «Der Herr der Ringe»-Trilogie schlecht bezahlt worden. Die 55-Jährige, die in den Fantasyfilmen als Elbin Galadriel zu sehen ist, sprach in der Sendung «Watch What Happens Live» über Gagen und übte mit Ironie Kritik an ihrer Branche.

Moderator Andy Cohen fragte die Oscar-Preisträgerin, für welchen Film sie den größten Scheck erhalten habe und tippte dann auf «Herr der Ringe». «Machst du Witze?», erwiderte Blanchett daraufhin. «Ich habe im Grunde kostenlos Sandwiches bekommen.» Auch ihre Elfenohren habe sie behalten dürfen.

Die «Der Herr der Ringe»-Trilogie (2001 bis 2003) von Regisseur Peter Jackson gehört zu den erfolgreichsten Produktionen aller Zeiten. Die drei Filme spielten zusammen knapp drei Milliarden US-Dollar ein. Zu der Zeit sei es aber noch lange nicht üblich gewesen, dass die Schauspieler Anteile der Einnahmen bekommen, erklärte Blanchett. Frauen bekommen ihren Angaben zufolge in Hollywood außerdem «nicht so viel Geld, wie du denkst».

Blanchett ist nicht die erste, die über ihre geringe Bezahlung bei Erfolgsfilmen spricht. Auch Legolas-Darsteller Orlando Bloom hatte 2019 in einem Interview erzählt, für alle drei Filme zusammen nur 175.000 US-Dollar bekommen zu haben.