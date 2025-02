Blunt, Johnson, DiCaprio und Scorsese planen Hawaii-Thriller

Los Angeles (dpa) - Promi-Besetzung für einen geplanten Gangsterfilm von Star-Regisseur Martin Scorsese: Leonardo DiCaprio (50, «The Revenant»), Dwayne Johnson (52, «Baywatch») und Emily Blunt (41, «A Quiet Place») wollen gemeinsam einen Mafia-Thriller, der auf Hawaii spielt, drehen.

Dem Branchenblatt «Variety» zufolge hatten Johnson und Blunt, Co-Stars aus dem Film «Jungle Cruise», den Stoff an Scorsese und DiCaprio herangetragen. Die noch titellose Story soll auf tatsächlichen Rivalitäten in der Mafia-Szene auf Hawaii in den 1960er und 1970er Jahren beruhen. Der «New York Times»-Journalist und Buchautor Nick Bilton («Twitter. Eine wahre Geschichte von Geld, Macht, Freundschaft und Verrat») gab auf der Plattform X bekannt, dass er das Skript schreibe.



DiCaprio und Scorsese drehten seit 2002 bereits sechs Spielfilme zusammen, zuletzt das Drama «Killers of The Flower Moon» (2023).