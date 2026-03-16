Blutspendeaktion in Dahl

Rund 60 Blutspendende haben bei der Aktion des TSV Dahl mitgemacht. Die Bilanz ist damit ähnlich wie bei der ersten Spendeaktion 2024. Damit waren es zwar nicht so viele Spendende wie im Vorjahr, besonders erfreulich ist jedoch, dass darunter 4 Erstspendende waren. Gelobt wurden vor allem die gute Organisation und der freundliche Umgang mit den Spendenden. Alle Beteiligten können sich vorstellen, die jährliche Spendeaktion auch im nächsten Jahr wieder fortzusetzen. Abschließend entscheidet das aber der DRK-Blutspendedienst West.