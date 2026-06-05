© DRK Blutspendedienst West
© DRK Blutspendedienst West
Blutkonserven
Blutspenden: muss einfach sein
In Deutschland wird zu wenig Blut gespendet.
Deshalb ruft das deutsche rote Kreuz zum Weltblutspendetag am 14. Juni dazu auf Blut zu spenden.
Der Laborleiter der Agaplesion Klinik Hagen Christian Holzhausen ist froh das sich das rote Kreuz darum kümmert.
Veröffentlicht: Freitag, 05.06.2026 11:52
Anzeige
Anzeige
Wer Blut spenden möchte, oder sich erstmal nur informieren will, kann zum DRK gehen.
Zum Thema gibt es auch einen Beitrag in unserem Programm - der ist hier:
Anzeige
Anzeige