Die Schüler können in verschiedene Berufsfelder hineinschnuppern. In einer Gartenanlage in Wehringhausen versuchen sich diese Woche zum Beispiel einige Schüler im Bereich Gartenlandschaftsbau. Finanziert wird die Maßnahme vom Ministerium für Schule und Bildung. Vor allem in der Corona-Krise ist es für junge Leute schwieriger, eine Ausbildung oder einen Praktikumsplatz zu ergattern.