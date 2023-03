Böse Träume: Der neue Masuren-Krimi

Eine Frau treibt tot in einem See, ein junges Mädchen hat ihren Tod vorhergesehen. Ein komplexer Fall erwartet das Ermittler-Trio in dem ARD-Krimi «Marzanna, Göttin des Todes».

© Karolina Grabowska/Odeon Fiction GmbH/ARD Degeto/dpa