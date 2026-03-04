Bonusprogramm der Mark E

Start-Partner sind zum Beispiel Phoenix oder Eintracht Hagen, die Fitnesskette FitX, Einzelhandelsgeschäfte wie zum Beispiel Brillen Bahn oder Schuhmode Geller. Dazu kommen verschiedene Gastronomiebetriebe.

Mark E will das Angebot nach und nach mit Partnern aus seinem gesamten Vertriebsgebiet ausweiten. Der Sauerlandpark Hemer steht zum Beispiel in den Startlöchern.

Interessierte Unternehmen aus den Bereichen Gastronomie, Freizeit, Sport, Kultur und Handel in Südwestfalen können sich einfach beim Energieversorger melden. Kundinnen und Kunden können sich über die Mark-E-App anmelden.