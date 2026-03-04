Anzeige
Bonusprogramm der Mark E
Mark E-Bonusprogramm
Bonusprogramm der Mark E

Energieversorger Mark E startet ein neues Bonusprogramm. Das läuft über die App des Energieversorgers. Für Kundinnen und Kunden gibt es Rabatte und Vergünstigungen, außerdem Vorteile für die Partner des Bonusprogramms.

 



Veröffentlicht: Montag, 09.03.2026 16:05

Start-Partner sind zum Beispiel Phoenix oder Eintracht Hagen, die Fitnesskette FitX, Einzelhandelsgeschäfte wie zum Beispiel Brillen Bahn oder Schuhmode Geller. Dazu kommen verschiedene Gastronomiebetriebe.

Mark E will das Angebot nach und nach mit Partnern aus seinem gesamten Vertriebsgebiet ausweiten. Der Sauerlandpark Hemer steht zum Beispiel in den Startlöchern.

Interessierte Unternehmen aus den Bereichen Gastronomie, Freizeit, Sport, Kultur und Handel in Südwestfalen können sich einfach beim Energieversorger melden. Kundinnen und Kunden können sich über die Mark-E-App anmelden.

