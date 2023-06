BossHoss-Sänger: In USA die «Sauerkraut-Cowboys»

Osnabrück (dpa) - Die Country-Rock-Band The BossHoss hat nach eigenen Angaben «keine Ambitionen, in den USA auf große Tour zu gehen». Das sagte der Sänger und Frontmann Sascha Vollmer (51) alias Hoss Power der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Freitag). «Dafür müsste man zwei Jahre dort wohnen, wenn man es wirklich wissen will. Dafür haben wir keine Zeit und auch keinen Bock.»

Mit der Band sei man 2012 in Austin, Texas, gewesen, dort sei damals das Video zu «Don't Gimme That» entstanden. «Parallel haben wir dort eine kleine Clubtour gespielt, die gut ankam. Wir waren für die sozusagen die Sauerkraut-Cowboys aus Germany. Erst hatten wir Bammel, dass sich das Publikum verarscht fühlt, aber die haben das gefeiert.»

Den Erfolg in Deutschland, im deutschsprachigen Europa, weiß Vollmer zu schätzen: «Wir sind sehr dankbar, dass es schon seit 20 Jahren so gut läuft für uns. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir uns so lange am Markt halten und in derselben Konstellation zusammengeblieben sind, dass wir uns immer noch mögen und uns was Gescheites einfällt. Ich muss mich schon manchmal kneifen, dass wirklich alles wahr ist.»