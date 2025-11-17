Anzeige
Botschafter des Ruhrgebiets
Botschafter des Ruhrgebiets

Bildung und Wissenschaft als Basis für Zukunft und Wohlstand - unter diesem Motto wollen Stadt, Fernuni und Regionalverband Ruhr noch stärker zusammenarbeiten. Als Botschafter des Ruhrgebiets wollen sie gemeinsam Projekte auf den Weg bringen und sich gegenseitig unterstützen.

Veröffentlicht: Montag, 17.11.2025 15:00

Nichts sei wichtiger, als gut ausgebildete Menschen in allen möglichen Bereichen. Und dafür bräuchte es unter anderem gut aufgestellte Hochschulen, sagt RVR-Regionaldirektor Garrelt Duin. Hochschulen wie die Fernuni, die von Zeit zu Zeit vielleicht noch unterschätzt wird.

Kein dunkler Keller
