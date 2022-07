Brad Pitt stellt «Bullet Train» in Berlin vor

Hollywoodstar Brad Pitt (58) rätselt noch, wie er zu einer großen Frage steht. In Berlin stellte er am Dienstag seinen neuen Film «Bullet Train» vor - darin spielt er einen Auftragskiller, der bisher vom Pech verfolgt war. Im Film spreche er viel über Pech, Glück, Schicksal. Was denke er selbst über diese großen Themen?

© Christoph Soeder/dpa