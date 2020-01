Brad Pitt und Laura Dern für Nebenrollen-Oscars nominiert

Los Angeles (dpa) - Brad Pitt und Laura Dern haben Chancen auf den Oscar als beste Nebendarsteller. Pitt wurde für seine Rolle als Stuntman in Quentin Tarantinos «Once Upon a Time in Hollywood» nominiert, Dern für ihren Auftritt als Scheidungsanwältin in «Marriage Story».

© Chris Pizzello (dpa)