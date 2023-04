Brand bei «Grey's Anatomy»-Star Scorsone

Los Angeles (dpa) - Die «Grey's Anatomy»-Schauspielerin Caterina Scorsone hat nach einem Feuer in ihrem Haus Dramatisches berichtet. Schon vor «einigen Monaten» sei es zu dem Brand gekommen, berichtete die 41-Jährige am Montag (Ortszeit) auf ihrem Instagramprofil. Als sie ihre Kinder gerade bettfertig gemacht habe, sei ihr der Rauch aufgefallen. «Ich hatte etwa zwei Minuten, um meine drei Kinder aus dem Haus zu retten, und wir entkamen mit weniger als unseren Schuhen an den Füßen. Aber wir sind entkommen», schrieb Scorsone zu einem Foto aus dem Inneren ihres abgebrannten Hauses.

Ihre vier Haustiere habe sie nicht retten können, heißt es in dem Beitrag weiter. «Dieser Verlust macht uns noch zu schaffen, aber wir sind glücklich, dass wir sie überhaupt lieben konnten.» Die Schauspielerin veröffentlichte dazu mehrere Fotos ihrer drei Katzen und ihres Hundes.

Scorsone spielt in der Krankenhausserie «Grey's Anatomy» die Ärztin Dr. Amelia Shepherd. Fans können die 19. Staffel ab dem 17. April bei Disney+ streamen - dort soll es wöchentlich eine neue Episode geben. Immer eine Woche später zeigt ProSieben die jeweilige Folge im Fernsehen.