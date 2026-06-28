Brand im Lennetal

Gemeldet war um 3:40 Uhr am Morgen der Brand einer Lagerhalle in der Tiegelstraße. Vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, dass es sich um einen großen Schrotthaufen mit Elektroschrott handelt.

Die Feuerwehr lobt die Firma: Beschäftigte haben geholfen, mit einem Bagger den Schrott auseinanderzuziehen, so dass besser gelöscht werden konnte. "Das gibt es nicht häufig", sagt ein Feuerwehrmann.

Gegen 20 vor sieben am Sonntag war der Einsatz beendet.