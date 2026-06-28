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Brand im Lennetal
© Feuerwehr Hagen
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Brand im Lennetal

Im Lennetal hat es am frühen Sonntagmorgen ein Feuer gegeben. Ein großer Schrotthaufen hat gebrannt.

Veröffentlicht: Sonntag, 28.06.2026 06:36

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Gemeldet war um 3:40 Uhr am Morgen der Brand einer Lagerhalle in der Tiegelstraße. Vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, dass es sich um einen großen Schrotthaufen mit Elektroschrott handelt. 

Die Feuerwehr lobt die Firma: Beschäftigte haben geholfen, mit einem Bagger den  Schrott auseinanderzuziehen, so  dass besser gelöscht werden konnte. "Das gibt es nicht häufig", sagt ein Feuerwehrmann.

Gegen 20 vor sieben am Sonntag war der Einsatz beendet.

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