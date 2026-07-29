Brand in der Kompostierunganlage

Der Materialberg muss zum Löschen immer wieder auseinander gezogen werden, der Schwelbrand entzündet sich immer wieder selbst. Das Einsatzende ist aufgrund der umfangreichen Löscharbeiten noch nicht absehbar.

Seit gestern Mittag gilt auch eine Gefahrenwarnung vor allem für die Bereiche Hohenlimburg, Emst und Stadtmitte: Bitte nach Möglichkeit Fenster und Türen geschlossen halten, Lüftungs- und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden. Das gilt vor allem da, wo Rauch und Geruch durchziehen.

Die Hohenlimburger ist in Höhe Donnerkuhle weiter gesperrt, die Busse der Linie 522 werden umgeleitet.