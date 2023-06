Brand unter Kontrolle

Am Quambusch ist die schlimmste Gefahr gebannt. Die Feuerwehr hat den Brand dort unter Kontrolle bzw. gelöscht. Die massive Rauchentwicklung ist vorüber, die Anwohner können ihre Fenster und Türen wieder öffnen. Die Rettungskräfte konnten auch verhindern, daß die Flammen am alten Sportplatz am Quambusch auf das Buschwerk und die angrenzende Bebauung übergreifen.





© Alex Talash