Brief von König Charles: Trump zum Staatsbesuch eingeladen

Washington (dpa) - König Charles III. hat US-Präsident Donald Trump zu einem Staatsbesuch nach Großbritannien eingeladen. Premierminister Keir Starmer übergab Trump während seines Besuches im Weißen Haus am Donnerstag einen entsprechenden Brief des Königs. Trump sagte, er werde Großbritannien in naher Zukunft besuchen.

Trump war bereits während seiner ersten Amtszeit im Jahr 2019 zu einem Staatsbesuch im Vereinigten Königreich. Der US-Präsident gilt als Fan des britischen Königshauses. Zum Programm damals hatte auch ein Staatsbankett im Buckingham-Palast mit der 2022 gestorbenen Königin Elizabeth II. gehört. Es gab damals jedoch auch Proteste gegen den Besuch des republikanischen Politikers.

Im Zuge der Gespräche über weitere Hilfen für die von Russland angegriffene Ukraine hatte Starmer immer wieder betont, das Großbritannien eine besondere Rolle als Vermittler zwischen der Trump-Regierung und Europa spielen könne.