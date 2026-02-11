Britney Spears verkauft Rechte an ihrem Musikkatalog

Los Angeles (dpa) - US-Popstar Britney Spears hat laut übereinstimmenden Medienberichten die Rechte an ihrem Musikkatalog verkauft. Der Deal solle rund 200 Millionen US-Dollar einbringen, berichtete unter anderem die BBC. Sprecher von Spears äußerten sich zunächst nicht zum genauen Kaufpreis und dem Umfang der übertragenen Rechte.

Spears folgt damit einem Branchentrend: In den vergangenen Jahren verkauften zahlreiche internationale Stars wie Justin Bieber, Sting oder Bruce Springsteen ihre Songrechte für hohe Summen. Hintergrund ist das wachsende Geschäft mit Streaming- und Lizenzrechten.

Spears begann ihre Karriere früh im «Mickey Mouse Club». Mit 15 erhielt sie einen Plattenvertrag. Mit «...Baby One More Time» gelang ihr der internationale Durchbruch. Später folgten Hits wie «Toxic», «Oops! … I Did It Again» und «Stronger». Sie verkaufte Millionen Alben, erreichte fünf Nummer-eins-Platzierungen in den Billboard Hot 100 und etablierte sich als Pop-Ikone einer Generation.

Spears: Keine Rückkehr ins Musikgeschäft

Doch nicht alles verlief einfach: In der von Paparazzi geprägten Medienwelt der 2000er Jahre geriet Spears ab 2007 wegen persönlicher Krisen in die Schlagzeilen. 2008 wurde sie unter eine gerichtlich angeordnete Vormundschaft gestellt, die ihrem Vater die Kontrolle über ihr Leben und ihre Finanzen übertrug. 2021 wurde die Regelung nach einem viel beachteten Gerichtsverfahren beendet.

2023 veröffentlichte Spears ihre Memoiren «The Woman in Me». Ihr letztes Studioalbum erschien 2016. Zuletzt erklärte sie, nicht ins Musikgeschäft zurückkehren zu wollen.