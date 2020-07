Britsoul-Sängerin Lianne La Havas ist so frei

Wer sein drittes Studioalbum nach sich selbst benennt, will damit meist etwas aussagen. Bei Lianne La Havas, dieser tollen britischen Soulpop-Sängerin, ist es ein klares Statement nach fast zehn Jahren Karriere: Seht her, ich bin so frei.

© Facundo Arrizabalaga (dpa)