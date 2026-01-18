Broncos bezwingen Bills in Krimi und verlieren Quarterback

Denver (dpa) - Die Denver Broncos und die Seattle Seahawks sind ihrem Favoritenstatus in der NFL gerecht geworden und sind nach jeweils mehr als zehn Jahren nur noch einen Sieg von der Rückkehr in den Super Bowl entfernt. Während Seattle zu einem überlegenen 41:6 gegen San Francisco kam und alle Träume eines Final-Heimspiels für die 49ers am 8. Februar zunichtemachte, mussten die Broncos in einem dramatischen Duell mit den Buffalo Bills in die Verlängerung. Dort setzte sich Denver erst dort durch ein Field Goal mit 33:30 durch. Auf den Jubel folgte rasch ein Tiefschlag: Quarterback Bo Nix muss operiert werden und fällt für den Rest der Football-Saison aus.

Mit Jarrett Stidham als Ersatz sind die Broncos im Conference-Final der AFC am kommenden Sonntag (Ortszeit) gegen entweder die Houston Texans oder die New England Patriots erneut Gastgeber. Auch Seattle hat wieder Heimrecht, wenn es im Finale der NFC entweder gegen die Los Angeles Rams oder die Chicago Bears geht.

Trainer Peyton mit schockiert mit Nachricht auf Pressekonferenz

Nach Spielende gab Broncos-Chefcoach Sean Peyton bekannt, dass sich Nix im vorletzten Spielzug der Partie einen Knochen im Knöchel gebrochen habe. Schon am Dienstag soll Nix operiert werden, seine Saison ist beendet.

In seinem Interview unmittelbar nach Spielende war davon noch keine Rede gewesen. «Wir haben gegen ein echt gutes Team gespielt, sie haben richtig gut gespielt. Respekt an die. Wir haben einen Weg gefunden, zu gewinnen. Unsere Abwehr hat sie aufgehalten, wir hatten gute Szenen», erklärte Nix. «Ich bin stolz auf diese Organisation. Es sah nicht immer gut aus, aber wir haben einen Weg gefunden, das hier zu gewinnen», sagte der 25-Jährige, der auf drei Touchdown-Pässe kam.

Broncos-Verteidiger hat die Aktion des Spiels

Die wichtigste Szene der Partie hatte ein Kollege aus der Abwehr. Ja'Quan McMillian entriss den bereits gefangenen Football seinem Gegenspieler im Fallen noch und verhinderte damit nicht nur eine aussichtsreiche Gelegenheit für die Bills, sondern ermöglichte den Broncos auch eine zweite Angriffsserie in der Verlängerung, an deren Ende das entscheidende Field Goal stand.

Im ersten Anlauf hatten die Broncos keine Punkte erzielt und die Bills damit in eine eigentlich hervorragende Position zum Sieg gebracht. Der unglückliche Ballverlust kostete Bills-Quarterback Josh Allen aber eine weitere Saison auf dem Weg zur ersten Super-Bowl-Teilnahme der Bills seit den vier Niederlagen in Serie in den 90ern.

Seattle geht mit erster Aktion in Führung

In Seattle dagegen deutete früh alles in Richtung eines Heimsiegs - schon mit der ersten Aktion der Partie gingen die Gastgeber in Führung. Den Kickoff der 49ers trug Rashid Shaheed über 95 Yards zum ersten Touchdown der Partie. «Dieser erste Kickoff war unglaublich. Unsere Abwehr. Unsere Passempfänger. Die sind alle unglaublich», sagte Seahawks-Quarterback Sam Darnold. Er warf den Ball lediglich 17 Mal, der Sieg für die Gastgeber stand dennoch zu keinem Zeitpunkt infrage. Kenneth Walker III erzielte als Runningback gleich drei Touchdowns.