«Browser Ballett» und «Pauline» gewinnen Fernsehpreise

Köln (dpa) - Das Comedy-Format «Browser Ballett» (ZDFneo) und die Fantasy-Horror-Serie «Pauline» (Disney+) gehören zu den ersten Gewinnern des Deutschen Fernsehpreises 2024. Bei beiden Formaten wurden am Dienstagabend in Köln Leistungen hinter der Kamera gewürdigt - beim «Browser Ballett» war es «Bestes Buch Unterhaltung», bei «Pauline» die «Beste Ausstattung Fiktion».

Das Satire-Format «Browser Ballett» ist mittlerweile Teil der ZDFneo-Familie, aber schon lange bekannt durch kurze Social-Media-Sketche. Ein prominentes Gesicht ist Blogger Schlecky Silberstein, der nun auch geehrt wurde. Mit ihm bekamen Raphael Selter, Henriette Johnson und Jan Krebs Preise.

Der Sohn des leibhaftigen Teufels

«Pauline» wiederum ist eine Serie, in der eine 19-Jährige (Sira-Anna Faal) von ihrem One-Night-Stand Lukas (Ludger Bökelmann) schwanger wird. Besonders kompliziert gerät die Sache, als dieser ihr auch noch offenbart, dass er der Sohn des leibhaftigen Teufels ist. Für die Ausstattung gewürdigt wurden Lea Fumy-Schleef und Uta Materne.

Es waren die ersten Auszeichnungen, die beim diesjährigen Fernsehpreis vergeben wurden. Die Verleihung ist 2024 erneut auf zwei Abende aufgeteilt worden. Am Dienstagabend luden die Macher zur ersten von zwei Shows («Nacht der Kreativen»). Am Mittwochabend folgt eine große TV-Gala, die auch in der ARD (20.15 Uhr) zu sehen sein wird.

Getragen wird der Deutsche Fernsehpreis von ARD, ZDF, RTL, Sat.1 und der Deutschen Telekom. Die Streaming-Anbieter Disney+, Netflix und Prime Video wirken als Partner mit. In diesem Jahr hat der WDR stellvertretend für die ARD die Federführung übernommen.