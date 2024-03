Bruce-Springsteen-Film: Jeremy Allen White im Gespräch

Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Jeremy Allen White («The Bear - King of the Kitchen») könnte Berichten zufolge in einem Film über Bruce Springsteen die Hauptrolle übernehmen. Wie die Branchenportale «Deadline» und «The Hollywood Reporter» sowie das Blatt «Variety» berichteten, ist der 33-jährige Schauspieler für die Rolle des «Boss» im Gespräch.

Demnach solle der Film auf dem Buch «Deliver Me from Nowhere» (2023) von Autor Warren Zanes basieren und von der Entstehung von Bruce Springsteens Album «Nebraska» (1982) handeln. Laut «Deadline» ist Springsteen selbst in das Projekt involviert.

Die Songs auf «Nebraska» über Verlierer, Träumer und Desperados brachten Springsteen ehrende Vergleiche mit dem legendären Songwriter Woody Guthrie und mit Schriftsteller John Steinbeck ein.

Jeremy Allen White wurde in diesem Jahr für seine Rolle in der Serie «The Bear - King of the Kitchen» mehrfach ausgezeichnet. Die Serie erzählt mit schnellen Schnitten und Doku-Anmutung vom hektischen Alltag hinter den Kulissen eines Sandwich-Restaurants in Chicago.