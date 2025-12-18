Bruno Mars kündigt erstes Soloalbum seit zehn Jahren an

Berlin (dpa) - Zehn Jahre nach seinem letzten Soloalbum hat Sänger Bruno Mars eigenen Worten zufolge seine neue Platte fertiggestellt. Der mehrfache Grammy-Preisträger (40) verkündete knapp auf der Plattform X: «Mein Album ist fertig.» Details zur Veröffentlichung, zum Titel oder der Tracklist waren zunächst nicht bekannt.

Seine letzte Soloplatte «24K Magic» mit Songs wie «That's What I Like», «Finesse» und «Versace on the Floor» erschien Ende 2016. Mars räumte bei den Grammy Awards 2018 damals sechs Auszeichnungen ab, darunter für das Album des Jahres.

Zuletzt hatte der amerikanische R&B-Sänger an mehreren Singles mitgewirkt. Mit Lady Gaga veröffentlichte er die Ballade «Die with a Smile», mit der K-Pop-Sängerin Rosé den Hit «APT». 2021 brachte er im Duo mit Anderson Paak als Silk Sonic die Platte «An Evening with Silk Sonic» heraus.