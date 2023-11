«Brutal enttäuschend»: Kehl nach BVB-Niederlage bedient

Stuttgart (dpa) - Sportdirektor Sebastian Kehl hat die Spieler von Borussia Dortmund nach der 1:2 (1:1)-Niederlage beim VfB Stuttgart scharf kritisiert. «Brutal enttäuschend» sei die Vorstellung des BVB vier Tage nach dem 2:0 gegen Newcastle United in der Champions League gewesen, sagte der 43-Jährige.

«So wie wir aufgetreten sind in sehr, sehr vielen Bereichen und vor allem in der ersten Halbzeit, dürfen wir nicht auftreten», mahnte Kehl nach der zweiten Niederlage nacheinander in der Fußball-Bundesliga. «Wenn uns das häufiger passiert, brauchen wir über Ziele nicht mehr reden.»

Einige Spieler «völlig unter ihrem Niveau»

Eine «ganz, ganz schwache Leistung» habe die Borussia gezeigt, meinte Kehl. «Sehr, sehr viele Spieler» hätten «völlig unter ihrem Niveau gespielt». Der Sportchef des BVB lobte den mutigen und couragierten Auftritt der Stuttgarter, hielt aber fest: «Wie wir uns heute angestellt haben, sowohl gruppendynamisch als auch individuell, so kannst du als Borussia Dortmund nicht auftreten.»

Deniz Undav (42. Minute) und Torjäger Serhou Guirassy bei seinem Comeback per Foulelfmeter (83.) trafen für den VfB. Niclas Füllkrug (36.) hatte die über weite Strecken enttäuschenden Dortmunder überraschend in Führung gebracht. In der Tabelle verliert der Vizemeister die Spitze allmählich aus den Augen.