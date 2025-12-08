Buch: Geheimnis Blätterhöhle

Autor ist Klaus Bachmann; er ist ehemaliger Redakteur des Magazins "Geo". Bachmann beschreibt die Entdeckungsgeschichte der Höhle, das Leben der Menschen in der langen Zeit, in der die Höhle und ihr Vorplatz besiedelt worden sind. Außerdem erklärt er wichtige wissenschaftliche Fachbegriffe und Techniken, mit denen Archäologen arbeiten, um aus menschlichen und technischen Überresten Lebensbedingungen und Kultur der Menschen damals herleiten zu können.

Mit vielen Fotos und Illustrationen ist das "Geheimnis Blätterhöhle" für ein breites Publikum gut lesbar - und das war auch Bachmanns Absicht. Und er hat auch eine Lieblingszeit, in der er an und in der Höhle leben würde:

Das Buch heißt "Geheimnis Blätterhöhle", es ist im Klartextverlag erschienen und kostet 29,95 Euro.