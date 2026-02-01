Bühnenball Babylon in Hagen

© Majlinda Shaqiri // Radio Hagen
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren
Im Theater Hagen herrscht derzeit Hochbetrieb: Kostüme werden vorbereitet, Proben laufen und letzte Details für den Bühnenball werden geplant. Denn am 13. und 14. Februar steht das Große Haus ganz im Zeichen von Babylon.
Glamour der 1920er-Jahre
Inspiriert ist der Bühnenball von den 1920er-Jahren – einer Zeit voller Glanz, Glamour und Nachtleben. Zu der Zeit gehören aber auch starke Gegensätze, wie Inflation, Armut und auch politischer Radikalisierung.
Diese sollen im Bühnenball aber keine Rolle spielen.
Was ziehe ich an?
Kostümexpertin Anja Müller rät für die Damen: Fransenkleider, Pailletten und natürlich Glitzer. Was nicht fehlen darf sind die passenden Accessoires wie Federn oder Perlenketten. Die Männer können sich am besten Beispiele an der Kult-Serie Peaky Blinders nehmen.
