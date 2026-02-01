Anzeige
Bühnenball Babylon in Hagen
© Majlinda Shaqiri // Radio Hagen
Bühnenball Babylon in Hagen

Ab heute laufen die Arbeiten für den Bühnenball Babylon in Theater Hagen. Rund um das Thema 1920er Jahre wird das große Haus nun eingerichtet! Hier die Infos & der Beitrag.


Veröffentlicht: Sonntag, 01.02.2026 14:22

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Im Theater Hagen herrscht derzeit Hochbetrieb: Kostüme werden vorbereitet, Proben laufen und letzte Details für den Bühnenball werden geplant. Denn am 13. und 14. Februar steht das Große Haus ganz im Zeichen von Babylon.

Glamour der 1920er-Jahre

Inspiriert ist der Bühnenball von den 1920er-Jahren – einer Zeit voller Glanz, Glamour und Nachtleben. Zu der Zeit gehören aber auch starke Gegensätze, wie Inflation, Armut und auch politischer Radikalisierung. 

Diese sollen im Bühnenball aber keine Rolle spielen.

© Majlinda Shaqiri // Radio Hagen
Was ziehe ich an?

Kostümexpertin Anja Müller rät für die Damen: Fransenkleider, Pailletten und natürlich Glitzer. Was nicht fehlen darf sind die passenden Accessoires wie Federn oder Perlenketten. Die Männer können sich am besten Beispiele an der Kult-Serie Peaky Blinders nehmen.




