BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellen Kandidaten auf

Kandidatin für den Wahlreis I ist Alexandra Gerull. Sie tritt schon zum zweiten Mal an. Sie will sich in Düsseldorf für mehr soziale Bildungs-Gerechtigkeit einsetzen. Ein weiterer Punkt ist für sie das Thema Klimaschutz. Hier will Gerull für eine sozial verträglichere Umsetzung sorgen. Das Land könne beispielsweise durch eine Sanierungsförderung gegensteuern.

Gewählt wird der neue Landtag in NRW am 25. April 2027