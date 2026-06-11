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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellen Kandidaten auf
© Bündnis 90/ die Grünen
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellen Kandidaten auf

Der Kreisverband der GRÜNEN in Hagen hat die beiden Kandidaten für die Landtagswahl nominiert. Sie heißen Alexandra Gerull und Jan Dominik.


Veröffentlicht: Donnerstag, 11.06.2026 15:09

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Zwei Wahlkreise gilt es zu bespielen: Hagen I und Hagen II; dieser Wahlkreis beinhaltet Teile des EN-Kreises. Hier tritt Jan Dominik für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an:

 


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Sandra HoyerJan Dominik
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Kandidatin für den Wahlreis I ist Alexandra Gerull. Sie tritt schon zum zweiten Mal an. Sie will sich in Düsseldorf für mehr soziale Bildungs-Gerechtigkeit einsetzen. Ein weiterer Punkt ist für sie das Thema Klimaschutz. Hier will Gerull für eine sozial verträglichere Umsetzung sorgen. Das Land könne beispielsweise durch eine Sanierungsförderung gegensteuern.  

Gewählt wird der neue Landtag in NRW am 25. April 2027

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