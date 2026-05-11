Bürgerinformation zum Cuno-Neubau am Höing
Die Cuno Berufskollegs müssen neu gebaut werden. Die Stadt favorisiert den alten Sportplatz am Höing. Die Anwohnerinnen und Anwohner allerdings sind dagegen und haben inzwischen sogar eine Bürgerinitiative gegründet. Deshalb hat die Stadt Hagen heute (11. Mai) zu einer Bürgerinformationsveranstaltung im Rathaus an der Volme eingeladen und erklärt, wieso der Neubau am Höing die beste Option sei.
Veröffentlicht: Montag, 11.05.2026 19:21
Zum einen ist es der Höing der einzige Standort, an dem beide Schulen gleichzeitig gebaut werden könnten. Zum anderen würde der Neubau dort mindestens 30 Millionen Euro weniger kosten als anderswo. Zudem könnte der Neubau dort am schnellsten umgesetzt werden. Ein Neubau beider Schulen am jetzigen Standort sei keine Option: In Zukunft werden mehr Berufsschulplätze benötigt und die Fläche an der Viktoriastraße sei für beide Schulen einfach zu klein.
Die Menschen am Höing sorgen sich um die Umwelt, aber vor allem die Parkplatzsituation macht ihnen Bauchschmerzen. Oberbürgermeister Dennis Rehbein sorgt für eine andere Perspektive:
Wichtig: Es ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Rehbein betont, dass es lediglich ein Vorschlag sei - und der muss jetzt weiter in den Gremien diskutiert werden.