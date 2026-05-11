Bürgerinformation zum Cuno-Neubau am Höing

Zum einen ist es der Höing der einzige Standort, an dem beide Schulen gleichzeitig gebaut werden könnten. Zum anderen würde der Neubau dort mindestens 30 Millionen Euro weniger kosten als anderswo. Zudem könnte der Neubau dort am schnellsten umgesetzt werden. Ein Neubau beider Schulen am jetzigen Standort sei keine Option: In Zukunft werden mehr Berufsschulplätze benötigt und die Fläche an der Viktoriastraße sei für beide Schulen einfach zu klein.

Die Menschen am Höing sorgen sich um die Umwelt, aber vor allem die Parkplatzsituation macht ihnen Bauchschmerzen. Oberbürgermeister Dennis Rehbein sorgt für eine andere Perspektive: