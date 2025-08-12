Navigation

Bullock und Aniston: Freundschaft statt Hollywood-Rivalität

Veröffentlicht: Dienstag, 12.08.2025 10:31

Sandra Bullock und Jennifer Aniston gehören zu den bekanntesten Schauspielerinnen der Welt - und sind gut befreundet. Zu einer anderen Zeit wäre das nicht gerne gesehen gewesen, erzählte Bullock nun.

Sandra Bullock
© Jordan Strauss/Invision/dpa

Leute

Berlin (dpa) - Die US-Schauspielerinnen Jennifer Aniston (56) und Sandra Bullock (61) sind laut einem Bericht der Zeitschrift «Vanity Fair» beste Freundinnen - dabei haben die Schauspielerinnen etwas anderes gelernt. «Wir stammen aus einer Zeit im Business, in der niemand wollte, dass Frauen befreundet sind – es ging darum, alle gegeneinander auszuspielen», sagte Bullock im Interview mit der Zeitschrift. Aniston ziert das Cover der neuen Ausgabe.

«Uns wurde gesagt, dass wir das nicht tun sollten – also einander mögen, respektieren und anerkennen», sagte Bullock weiter. Die Wendung brachte dem Bericht zufolge eine Hochzeit vor etwa 15 Jahren. Danach nahm Aniston Bullock in ihren engsten Freundeskreis auf. 

Eine Zeit lang teilten Bullock und Aniston den Angaben zufolge eine Angst vor dem Fliegen: «Wir beide in einem Flugzeug – das ist wirklich ein erbärmlicher Anblick», sagte Bullock scherzend.

Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock («Blind Side») sorgte 1994 mit «Speed» für Furore. Mit Nicole Kidman wird sie voraussichtlich im kommenden Jahr in der Hexen-Komödie «Practical Magic 2» zu sehen sein. Jennifer Aniston erlangte mit ihrer Rolle in der Sitcom «Friends» große Berühmtheit. In der Serie «The Morning Show» (Apple TV+) ist sie als Fernsehmoderatorin Alex Levy zu sehen. Staffel vier der Serie soll im September erscheinen.

Jennifer Aniston
Jennifer Aniston nahm Sandra Bullock in ihren Freundeskreis auf. (Archivbild)© Jordan Strauss/Invision via AP/dpa
Jennifer Aniston nahm Sandra Bullock in ihren Freundeskreis auf. (Archivbild)
© Jordan Strauss/Invision via AP/dpa
Hollywood-Stars Sandra Bullock und Jennifer Aniston
Die beiden Schauspielerinnen teilten eine Zeit lang eine Angst vor dem Fliegen. (Archivbild)© Annette Riedl/Ian West/PA Wire/dpa
Die beiden Schauspielerinnen teilten eine Zeit lang eine Angst vor dem Fliegen. (Archivbild)
© Annette Riedl/Ian West/PA Wire/dpa

