Bundesamt stoppt Entscheidungen über Asylanträge von Syrern

Noch ist unklar, ob Syrien für seine Bürger nach dem Umsturz in Damaskus sicherer wird oder ob vielleicht das Gegenteil eintritt - so wie damals in Libyen. Beim Bamf wartet man daher jetzt ab.

© Sebastian Gollnow/dpa