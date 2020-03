Bundestag beschließt in Corona-Krise historisches Hilfspaket

156 Milliarden Euro

Berlin (dpa) - Der Bundestag hat am Mittwoch in der Corona-Krise ein beispielloses, milliardenschweres Hilfspaket beschlossen. Es umfasst Maßnahmen zur Rettung von Arbeitsplätzen und Unternehmen, zur Unterstützung von Krankenhäusern sowie zur Sicherung von Lebensunterhalt und Wohnung der Bürger.

Der Bundesrat muss am Freitag noch zustimmen, allerdings sind nicht alle Gesetze zustimmungspflichtig. Konkret verabschiedete der Bundestag einen 600 Milliarden Euro umfassenden Schutzschirm für größere Firmen. Der Staat will in großem Umfang Garantien geben und notfalls wichtige Unternehmen auch ganz oder zum Teil verstaatlichen.

Für kleine Firmen und Selbstständige soll es direkte Zuschüsse im Höhe von insgesamt 50 Milliarden Euro geben. Dazu wird derzeit an einer Bund-Länder-Vereinbarung gearbeitet, das Geld soll über die Länder ausgezahlt werden.

Auch um dies zu finanzieren, beschloss der Bundestag einen Nachtragshaushalt. Das Finanzministerium rechnet mit Kosten für die Hilfsprogramme von insgesamt mehr als 122 Milliarden Euro. Zugleich kommen wohl 33,5 Milliarden Euro weniger Steuern herrein. Deshalb plant Finanzminister Olaf Scholz (SPD) eine Neuverschuldung von 156 Milliarden Euro. Das sind rund 100 Milliarden mehr, als die Schuldenbremse im Grundgesetz erlaubt. Deswegen wurde eine Notfallregel gezogen - diese wurde mit der erforderlichen Kanzlermehrheit beschlossen.

Für Mieter beschloss der Bundestag Regelungen, dass ihnen nicht mehr gekündigt werden kann, wenn sie wegen der Corona-Krise die Miete nicht zahlen können. Außerdem sollen weitere soziale Härten abgefedert werden. Daneben gibt es eine große Finanzspritze für die Krankenhäuser. Der Bund bekommt zudem mehr Kompetenzen beim Seuchenschutz. Das Insolvenzrecht wird gelockert, so dass Firmen nicht so schnell pleite gehen.

Ungewöhnliches Bild wegen der Corona-Krise: Die Parlamentarier halten bei der Sitzung des Bundestages Sicherheitsabstand. Foto: Michael Kappeler/dpa © Michael Kappeler (dpa) Ungewöhnliches Bild wegen der Corona-Krise: Die Parlamentarier halten bei der Sitzung des Bundestages Sicherheitsabstand. Foto: Michael Kappeler/dpa © Michael Kappeler (dpa)

Vorbeugemaßnahme: Eine Saaldiener desinfiziert das Rednerpult im Bundestag. Foto: Michael Kappeler/dpa © Michael Kappeler (dpa) Vorbeugemaßnahme: Eine Saaldiener desinfiziert das Rednerpult im Bundestag. Foto: Michael Kappeler/dpa © Michael Kappeler (dpa)

Katja Kipping, Parteivorsitzende der Linken, schützt sich gegen das Coronavirus mit einem Schal. Foto: Michael Kappeler/dpa © Michael Kappeler (dpa) Katja Kipping, Parteivorsitzende der Linken, schützt sich gegen das Coronavirus mit einem Schal. Foto: Michael Kappeler/dpa © Michael Kappeler (dpa)

Sicher ist sicher: Christine Aschenberg-Dugnus (FDP) verfolgt mit Schutzhandschuhen die Sitzung des Bundestag. Foto: Michael Kappeler/dpa © Michael Kappeler (dpa) Sicher ist sicher: Christine Aschenberg-Dugnus (FDP) verfolgt mit Schutzhandschuhen die Sitzung des Bundestag. Foto: Michael Kappeler/dpa © Michael Kappeler (dpa)

Nicht nur Politiker gehen auf nunmal sicher: Ein Kameramann mit Mundschutz filmt die Sitzung des Bundestages. Foto: Kay Nietfeld/dpa © Kay Nietfeld (dpa) Nicht nur Politiker gehen auf nunmal sicher: Ein Kameramann mit Mundschutz filmt die Sitzung des Bundestages. Foto: Kay Nietfeld/dpa © Kay Nietfeld (dpa)