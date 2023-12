Bundestrainer: Neuer im März wohl wieder im Tor

Mainz (dpa) - Manuel Neuer darf im März mit einer Rückkehr ins Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft rechnen. «Wenn alles so weitergeht, wie es aktuell den Anschein hat Richtung März, dann läuft es darauf hinaus», sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann im ZDF-Sportstudio. In der EM-Vorbereitung spielt Deutschland am 23. März gegen Vize-Weltmeister Frankreich und am 26. März gegen die Niederlande.

Neuers Konkurrent Marc-André ter Stegen (31) vom FC Barcelona fällt nach seiner Rücken-OP gute zwei Monate aus. Ter Stegen hatte wegen der Rückenprobleme schon die beiden Testspiele der DFB-Auswahl gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) verpasst. Neuer (37) hatte beim FC Bayern München nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch ein starkes Comeback gefeiert.

«Ich bin viel im Austausch mit ihm. Ich finde seine Leistung herausragend gut», sagte Nagelsmann über Neuer. Beide seien außergewöhnlich gute Torhüter. Aber ter Stegen sei gerade verletzt - da werde man sehen, wie er aus der Verletzung kommt. «Am Ende geht es im Fußball darum, gemeinschaftlich erfolgreich zu sein. Wenn im März einer der beiden klar besser ist als der andere, dann habe ich die Freude, aber auch das Leid Entscheidungen im positiven wie im negativen Sinne zu fällen», sagte Nagelsmann.

Ter Stegen hatte Neuer währende dessen Verletzungspause in diesem Jahr in acht von elf möglichen Länderspielen vertreten und galt in dieser Zeit als klare deutsche Nummer eins. Bei Welt- und Europameisterschaften hat Neuer seit 2010 immer im Tor der DFB-Auswahl gestanden.