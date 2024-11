Bushido rappt zum Start des DSDS-Finales

Köln (dpa) - Rapper Bushido hat mit einem Gastauftritt das Live-Finale der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» eröffnet. Der 46-Jährige sagte: «Ich drücke euch die Daumen.» Er präsentierte einen Ausschnitt aus seinem Song «Für immer jung».

Danach plauderte er mit Moderatorin Laura Wontorra. Er finde es herausragend, dass man eine Finalisten-Show habe, in der vier einzigartige Charaktere vertreten seien. Auf einen Liebling legte er sich nicht fest. «Es wäre auch unfair den Kandidaten gegenüber», sagte Bushido.

RTL hatte den Überraschungsauftritt angekündigt. Die «Bild»-Zeitung hatte seinen Namen vor Tagen als künftiges Jurymitglied ins Spiel gebracht - der Sender äußerte sich bislang aber nicht, ob Bushido in der nächsten Staffel Jurymitglied sein wird.

Lombardi in der Jury im Finale

Die Jury besteht dieses Mal aus DSDS-Juror-Altmeister Dieter Bohlen, Loredana, Beatrice Egli und Pietro Lombardi. Der 32 Jahre alte Sänger Lombardi hatte am Vortag seinen Abschied von DSDS nach der Final-Show verkündet. RTL äußerte sich dazu nicht. Die vier Jurymitglieder liefen nacheinander in der Location in Köln ein.

Um den Sieg bei der Castingshow kämpfen diese vier Kandidaten: Nissim Mizrahi (61) aus Hamburg, Philip Matas (25) aus Heidenheim, Christian Jährig (30) aus Reichertshofen und Tom Mc Conner (23) aus Duisburg. Der Sieger nimmt 100.000 Euro mit nach Hause und bekommt einen Plattenvertrag.