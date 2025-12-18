© OFC Pictures - stock.adobe.com
Busse: Behinderungen
Schnee und Glätte behindern den Busverkehr der Hagener Straßenbahn. Stand 7:20 Uhr am Sonntag können folgende Bereiche nicht angefahren werden:
Linie 514: Spielbrink
Linie 516 : Eilperfeld
Linie 517: Kuhlerkamp und Tücking
Linie 519: Herdecke Am Nacken
Linie 521: Berchum, Hestert
Linie 525: Geweke
Linie 527: Ischeland, Im Felsental
Linie 539: Wiblingwerde
Der Streudienst ist im Einsatz und versucht, so viel wie möglich so schnell wie möglich freizuräumen.
Veröffentlicht: Sonntag, 04.01.2026 06:14
