Busse: Behinderungen

Schnee und Glätte behindern den Busverkehr der Hagener Straßenbahn. Stand 7:20 Uhr am Sonntag können folgende Bereiche nicht angefahren werden:

Linie 514: Spielbrink

Linie 516 : Eilperfeld

Linie 517: Kuhlerkamp und Tücking

Linie 519: Herdecke Am Nacken

Linie 521: Berchum, Hestert

Linie 525: Geweke

Linie 527: Ischeland, Im Felsental

Linie 539: Wiblingwerde

Der Streudienst ist im Einsatz und versucht, so viel wie möglich so schnell wie möglich freizuräumen.